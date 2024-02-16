Вестник Кавказа

Автопарк Северной Осетии пополнится новыми экземплярами

Автопарк Северной Осетии пополнится новыми экземплярами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии ожидается пополнение парка общественного транспорта более чем 90 новыми автобусами. Новые автобусы помогут улучшить качество и комфортность перевозок, сделав их более доступными и удобными.

Североосетинский автобусный парк ждет пополнение: в республику прибудет порядка девяти десятков новых автобусов. Из них 25 отправятся обслуживать жителей Владикавказа.

«Автобусы оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов, тахографами, системой видеонаблюдения и ГЛОНАСС»

– глава Северной Осетии Сергея Меняйло

В сообщении подчеркивается, что автобусы низкозольные и оборудованы всем необходимым для маломобильных граждан.

Пополнение парка общественного транспорта не только обеспечит жителей Северной Осетии надежным и удобным способом передвижения, но и способствует развитию экономики региона. Улучшение общественного транспорта привлечет больше людей к использованию его услуг, что, в свою очередь, способствует развитию торговых и сервисных предприятий вблизи остановок и вокруг маршрутов.

Новые автобусы также сделают общественный транспорт более экологически чистым. Многие из них будут оснащены современными системами, которые снижают выбросы вредных веществ в атмосферу. Это важный шаг в направлении более устойчивого и экологически безопасного развития региона. 

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