На улицы Сочи завтра выйдут белорусские автобусы

В Сочи привезли более 70 новых автобусов производства Беларуси, которые работают на современном экологичном топливе – метане. Кроме этого, новый транспорт оборудован климат-контролем и адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

В Сочи прибыла новая партия автобусов производства Минского автомобильного завода – город-курорт получил 71 машину, работающую на экологически чистом метане, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

"Из них 21 машина среднего класса, что делает возможным использование современного экотранспорта и на дорогах со сложным рельефом в сельской местности. Благодаря поддержке Правительства России и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи поступает современный, качественный, а главное – удобный и безопасный пассажирский транспорт. Уже в понедельник новые автобусы начнут поэтапно выходить на городские маршруты"

- глава Сочи Алексей Копайгордский

Все машины укомплектованы комплексом видеонаблюдения, системой контроля за состоянием водителей, а для удобства пассажиров в салоне установлены валидаторы для бескондукторной оплаты проезда. Аппаратура спутниковой навигации и связи помогает в работе водителям и диспетчерам, рассказали в мэрии.

Ну и, наверное, главное – все автобусы снабжены мощной климатической системой. Помимо этого, по пути в автобусе можно будет подзарядить телефон, а не гостям курорта пропустить остановку поможет внутрисалонная система информирования на медиапанели.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что новость о возможном росте цен за проезд в общественном транспорте в два раза, чтобы сделать его рентабельным, шокировала краснодарцев, которые не готовы платить по 80 рублей за поездку. Кстати, по данным аналитиков, города Кубани оказались в аутсайдерах рейтинга качества общественного транспорта.