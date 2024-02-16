Ожидаемый рост цен за проезд шокировал краснодарцев

Союз транспортников Кубани подсчитал, что стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара необходимо увеличить в два раза, чтобы сделать его рентабельным, однако краснодарцы не готовы платить по 80 рублей за поездку.

В Краснодаре могут резко увеличить стоимость проезда. Причина такого решения – нынешняя нерентабельность перевозок. Чтобы городской транспорт окупался, цена на проезд должна вырасти в два раза. Конечную стоимость проезда при таких условиях – 80 рублей – назвал президент регионального Союза транспортников Иван Петров, пишет "РБК ТВ Юг".

"Есть методика, которая рассчитывает себестоимость проезда, то есть, некий тариф. Есть нормативные акты, которые позволяют это рассчитать. И в рамках этого расчета, стоимость проезда в городе Краснодаре должна составлять 80 рублей. …Население к этому просто не готово"

- Иван Петров

Аргументы у транспортников веские: коммерческие перевозчики цены уже подняли. А вот государственные могут менять тариф только раз в год. Им предстоит сделать этот шаг до конца лета либо в начале осени.

И это повышение у муниципальных предприятий с 40 рублей до какой-то цифры скорее всего состоится, отметил Петров.

Что касается рентабельности, то сейчас она минимальна и колеблется между 4 и 5%, что отражается на погашении и оплате лизинга общественного транспорта, добавил он.

Напомним, летом прошлого года частные перевозчики подняли тарифы до 40 рублей, хотя изначально планировали увеличить стоимость проезда до 45 рублей. В новую стоимость вошли в том числе такие затраты, как содержание автобусов, заработная плата водителям и закупка топлива.