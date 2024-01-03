Вестник Кавказа

Платных парковок в Краснодаре станет еще больше

Платных парковок в Краснодаре станет еще больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре хотят увеличить число платных парковок. До конца года в краевой столице количество мест возрастет до 10,5 тысяч. Внимание уделят усилению контроля за оплатой.

Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщила о возможном увеличении количества платных парковок в краевой столице.

В ведомстве заявили, что в этом году планируется открыть более тысячи новых платных парковок. В настоящее время в городе установлено 9 480 мест, но к концу года их число достигнет 10 500 мест.

Власти намерены уделить отдельное внимание усилению контроля за оплатой парковки и принятию мер к владельцам машин, которые скрывают номера.

Неизвестное вещество едва не погубило четверых кубанских подростков

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1655 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Анапа отметит 23 февраля салютом

Анапа отметит 23 февраля салютом

Длина трасс &quot;Роза Хутора&quot; увеличится вдвое благодаря &quot;Турьев Хутору&quot;

Длина трасс "Роза Хутора" увеличится вдвое благодаря "Турьев Хутору"

Нападение на фельдшера скорой на Кубани: пьяный ударил медсестру поленом

Нападение на фельдшера скорой на Кубани: пьяный ударил медсестру поленом

Миллионный турист посетил Сочи с начала года

Миллионный турист посетил Сочи с начала года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы