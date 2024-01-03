Платных парковок в Краснодаре станет еще больше

В Краснодаре хотят увеличить число платных парковок. До конца года в краевой столице количество мест возрастет до 10,5 тысяч. Внимание уделят усилению контроля за оплатой.

Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара сообщила о возможном увеличении количества платных парковок в краевой столице.

В ведомстве заявили, что в этом году планируется открыть более тысячи новых платных парковок. В настоящее время в городе установлено 9 480 мест, но к концу года их число достигнет 10 500 мест.

Власти намерены уделить отдельное внимание усилению контроля за оплатой парковки и принятию мер к владельцам машин, которые скрывают номера.

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