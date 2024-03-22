Вестник Кавказа

«Архыз» продлил горнолыжный сезон до конца весны

«Архыз» продлил горнолыжный сезон до конца весны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт "Архыз" продлил сезон катания на лыжах до 1 мая. Это связано с хорошей погодой и готовностью инфраструктуры.

Горнолыжный сезон в курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии порадует любителей зимних видов спорта продлением сезона до 1 мая. В релизе отмечается, что одной из основных причин продления горнолыжного сезона в «Архызе» стали благоприятные погодные условия.

«В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах: много снега, тепло и яркое весеннее солнце создали идеальные условия для спусков с горы. Поэтому с радостью сообщаем, что в этом году мы продлеваем катание до 1 мая»

– пресс-служба курорта

Кроме того, еще одним фактором, влияющим на длительность горнолыжного сезона, является инфраструктура курорта. Значительное число подъемников и эффективная система искусственного оснежения позволяет оставлять склоны открытыми для лыжников значительно дольше.

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