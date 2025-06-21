Александр Волков подерется на турнире UFC в Абу-Даби

Боец Александр Волков выступит на турнире UFC в Абу-Даби в октябре. На счету россиянина 38 побед и 11 поражений.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков примет участие в октябрьском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщили в команде спортсмена, соперником Волкова станет представитель Бразилии Жаилтон Алмейда. Поединок состоится 25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби.

Помимо этого, представители россиянина добавили, что в случае успеха в предстоящем бою Александр сразится за титул чемпиона промоушена в тяжелой весовой категории.

Стоит добавить, что Волков за свою профессиональную карьеру одержал 38 побед и 11 поражений. Он является вторым в рейтинге UFC среди тяжеловесов.