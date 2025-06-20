Вестник Кавказа

Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом UFC 2025

Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом UFC 2025
© Фото: соцсети Мераба Двалишвили
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получит престижную награду ESPY как лучший боец UFC 2025 года. Церемония запланирована на 17 июля.

Боец UFC из Грузии Мераб Двалишвили стал лучшим бойцом 2025 года – именно за него выступили большинство участников опроса, проведенного телекомпанией ESPN.

В борьбе за премию "Лучший боец" Двалишвили соперничал с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси – и в итоге вышел победителем

Церемония вручения наград ESPY состоится 17 июля.

Стоит отметить, что присуждении титула учитывались выступления с 1 июля прошлого года по 20 июня нынешнего. За этот срок Двалишвили стал чемпионом в полулегком весе, одержав победу над Шоном О'Мэлли, а затем дважды защитил титул, выиграв у Умара Нурмагомедова и снова у Шона О'Мэлли. В целом за все время в смешанных единоборствах на счету Двалишвили 13 побед подряд.

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