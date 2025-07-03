Поединок UFC могут провести в Белом доме

В UFC подтвердили планы по проведению боя в Белом доме. Дата поединка пока не определена.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерено организовать поединок в Белом доме. Об этом сообщил представитель промоушена.

При этом он не стал уточнять, кто именно примет участие в этом бою.

Накануне проведение поединка в Белом доме анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, этот бой будет приурочен к 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места"

– американский лидер

Он пояснил, что это будет полноценный поединок за звание чемпиона, который посетят примерно 20-25 тыс человек.