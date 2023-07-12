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"Ахмат" усилился защитником из Боснии и Герцеговины

Защитник футбольного клуба “Ахмат“ Ясмин Челикович
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Тузла сити"
Боснийский защитник Ясмин Челикович ближайший год будет выступать на правах аренды за "Ахмат". По окончании арендного соглашения грозненцы смогут выкупить права на футболиста.

Грозненский "Ахмат" арендовал боснийского защитника "Тузлы Сити" Ясмина Челиковича. Об этом информирует пресс-служба футбольного клуба из Чечни.

Рост 24-летнего игрока обороны составляет 189 см. В соглашении прописан пункт, согласно которому "Ахмат" сможет выкупить футболиста по окончании аренды.

Сезон 2022/23

Минувший чемпионат "Ахмат" завершил на пятой строчке. В 30 турах национального первенства грозненская команда одержала 15 побед и потерпела 10 поражений, еще 5 матчей завершились ничейным результатом.

Новый сезон

Стартовую встречу первенства "Ахмат" проведет против самарских "Крыльев Советов".  Игра пройдет в Грозном 22 июля. Начало матча – в 20:00 (мск).

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