"Ахмат" сохранил основного голкипера

Вратарь "Ахмата" Георгий Шелия продолжит защищать цвета грозненского клуба. Стороны продлили истекающий контракт, он будет действовать до лета 2025 года.
Вратарь футбольного клуба "Ахмат" Георгий Шелия останется в клубе еще как минимум на два сезона. Об этом информирует пресс-служба грозненской команды.
В сообщении сказано, что клуб продлил контракт с 34-летним голкипером.
Шелия в минувшем чемпионате России провел за "Ахмат" 29 матчей, пропустив в них 36 мячей. Еще в 8 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Сезон 2022/23
“Ахмат" завершил прошлый чемпионат на 5-й строчке, набрав 50 очков. В 30 турах грозненская команда одержала 15 побед и потерпела 10 поражений, еще 5 матчей закончились вничью.