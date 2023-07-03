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"Ахмат" сохранил основного голкипера

&quot;Ахмат&quot; сохранил основного голкипера
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вратарь "Ахмата" Георгий Шелия продолжит защищать цвета грозненского клуба. Стороны продлили истекающий контракт, он будет действовать до лета 2025 года.

Вратарь футбольного клуба "Ахмат" Георгий Шелия останется в клубе еще как минимум на два сезона. Об этом информирует пресс-служба грозненской команды. 

В сообщении сказано, что клуб продлил контракт с 34-летним голкипером. 

Шелия в минувшем чемпионате России провел за "Ахмат" 29 матчей, пропустив в них 36 мячей. Еще в 8 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности. 

Сезон 2022/23 

“Ахмат" завершил прошлый чемпионат на 5-й строчке, набрав 50 очков. В 30 турах грозненская команда одержала 15 побед и потерпела 10 поражений, еще 5 матчей закончились вничью.

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