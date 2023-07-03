"Ахмат" сохранил основного голкипера

Опубликовано: 21:53, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вратарь "Ахмата" Георгий Шелия продолжит защищать цвета грозненского клуба. Стороны продлили истекающий контракт, он будет действовать до лета 2025 года.

Вратарь футбольного клуба "Ахмат" Георгий Шелия останется в клубе еще как минимум на два сезона. Об этом информирует пресс-служба грозненской команды.

В сообщении сказано, что клуб продлил контракт с 34-летним голкипером.

Шелия в минувшем чемпионате России провел за "Ахмат" 29 матчей, пропустив в них 36 мячей. Еще в 8 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сезон 2022/23

“Ахмат" завершил прошлый чемпионат на 5-й строчке, набрав 50 очков. В 30 турах грозненская команда одержала 15 побед и потерпела 10 поражений, еще 5 матчей закончились вничью.