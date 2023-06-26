В "Ахмате" рассказали о влиянии санкций на клуб

Опубликовано: 13:55, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

Гендиректор "Ахмата" объяснил, почему грозненцы сейчас никого не покупают за рубежом. По его словам, это связано с текущей геополитической обстановкой.

Генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров рассказал, какие трудности испытывают грозненцы в условиях санкций. Он отметил, что из-за нынешней геополитической ситуации они перестали покупать игроков у иностранных клубов.

"Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов"

– заявил гендиректор чеченской команды.

Айдамиров подчеркнул, что "Ахмат" также не может продать своих игроков за границу, поскольку все транзакции осуществляются в евро и долларах. Он также поведал о том, можно ли в этом случае использовать в транзакциях китайский юань, поведал "РБ Спорт".

"Если кто-нибудь из Китая обратится по нашему игроку, то в юанях, наверное, мы сможем продать. Но, опять же, есть вторичные санкции. Тот клуб может испугаться, что их к нему применят"

– подытожил Айдамиров.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Ахмат" набрал 50 очков и занял 5-ю строчку в чемпионате России. В 30 турах грозненцы одержали 15 побед и потерпели 10 поражений. Еще в 5 встречах была зафиксирована ничья.