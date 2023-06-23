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В "Ахмате" рассказали о ближайших трансферных планах

В &quot;Ахмате&quot; рассказали о ближайших трансферных планах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гендиректор "Ахмата" поведал о планах клуба на летнее трансферное. По его словам, состав команды могут пополнить несколько игроков.

Футбольный клуб "Ахмат" этим летом может приобрести максимум двух игроков. Об этом сообщил генеральный директор грозненской команды.

По словам Ахмеда Айдамирова, в настоящее время клуб находится в поиске новых футболистов.

"Одну позицию, скажем так, закрыли - это центральный защитник. Есть и другие позиции, которые требуют усиления, мы над этим работаем. Максимум два человека могут пополнить наш состав"

– поведал гендиректор "Ахмата".

Сезон 2022/23

В прошлом сезон сезоне "Ахмат" с 50 очками занял 5-е место в чемпионате России. В 30 играх грозненцы одержали 15 побед и потерпели 10 поражений. Еще 5 матчей завершились вничью.

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