"Ахмат" расстался с тренером

Опубликовано: 16:55, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"

"Ахмат" объявил о расставании с тренером команды Андреем Дмитриевым. Он входил в тренерский штаб грозненцев с осени прошлого года.

Помощник главного тренера футбольного клуба "Ахмат" Андрей Дмитриев покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грозненцев.

Дмитриев работал в тренерском штабе с сентября 2022 года, когда пост наставника занял Сергей Ташуев.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Ахмат" с 50 очками занял 5-ю строчку в чемпионате России. В 30 играх у грозненцев 15 побед, 10 поражений и 5 ничьих.

"Ахмат" также установил два новых рекорда. Никогда ранее он не набирал 50 очков за чемпионат. Кроме того, подопечные Ташуева установили рекорд по количеству забитых мячей (51).