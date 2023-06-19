"Ахмат" расстался с тренером

"Ахмат" объявил о расставании с тренером команды Андреем Дмитриевым. Он входил в тренерский штаб грозненцев с осени прошлого года.
Помощник главного тренера футбольного клуба "Ахмат" Андрей Дмитриев покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грозненцев.
Дмитриев работал в тренерском штабе с сентября 2022 года, когда пост наставника занял Сергей Ташуев.
Сезон 2022/23
В минувшем сезоне "Ахмат" с 50 очками занял 5-ю строчку в чемпионате России. В 30 играх у грозненцев 15 побед, 10 поражений и 5 ничьих.
"Ахмат" также установил два новых рекорда. Никогда ранее он не набирал 50 очков за чемпионат. Кроме того, подопечные Ташуева установили рекорд по количеству забитых мячей (51).