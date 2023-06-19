РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Ахмат" расстался с тренером

помощник главного тренера футбольного клуба “Ахмат“ Андрей Дмитриев
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
"Ахмат" объявил о расставании с тренером команды Андреем Дмитриевым. Он входил в тренерский штаб грозненцев с осени прошлого года.

Помощник главного тренера футбольного клуба "Ахмат" Андрей Дмитриев покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грозненцев.

Дмитриев работал в тренерском штабе с сентября 2022 года, когда пост наставника занял Сергей Ташуев.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Ахмат" с 50 очками занял 5-ю строчку в чемпионате России. В 30 играх у грозненцев 15 побед, 10 поражений и 5 ничьих.

"Ахмат" также установил два новых рекорда. Никогда ранее он не набирал 50 очков за чемпионат. Кроме того, подопечные Ташуева установили рекорд по количеству забитых мячей (51).

Ташуев продолжит тренировать ФК «Ахмат» 

Ташуев продолжит тренировать ФК «Ахмат» 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
5510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version