Ташуев продолжит тренировать ФК «Ахмат» 

Еще три года продолжится сотрудничество нынешнего главного тренера «Ахмата» и футбольного клуба. Во вторник стороны подписали соответствующий контракт.
Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев продолжит тренировать своих подопечных еще три гора. Сегодня ФК и тренер пописали соответствующий контракт.
«Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года (до 31 мая 2026 года)»
– пресс-служба ФК
Ташуев является главным «Ахмата» с сентября 2022 года, а ранее он занимал аналогичную должность в белорусском «Шахтере».
Кроме того, он тренировал «Краснодар», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и нальчикский «Спартак».