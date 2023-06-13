Ташуев продолжит тренировать ФК «Ахмат» 

Опубликовано: 23:05, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Еще три года продолжится сотрудничество нынешнего главного тренера «Ахмата» и футбольного клуба. Во вторник стороны подписали соответствующий контракт.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев продолжит тренировать своих подопечных еще три гора. Сегодня ФК и тренер пописали соответствующий контракт.

«Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года (до 31 мая 2026 года)»

– пресс-служба ФК



Ташуев является главным «Ахмата» с сентября 2022 года, а ранее он занимал аналогичную должность в белорусском «Шахтере».

Кроме того, он тренировал «Краснодар», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и нальчикский «Спартак».