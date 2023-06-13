РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ташуев продолжит тренировать ФК «Ахмат» 

Сергей Ташуев
© Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"
Еще три года продолжится сотрудничество нынешнего главного тренера «Ахмата» и футбольного клуба. Во вторник стороны подписали соответствующий контракт. 

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев продолжит тренировать своих подопечных еще три гора. Сегодня ФК и тренер пописали соответствующий контракт.

«Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года (до 31 мая 2026 года)»

– пресс-служба ФК


Ташуев является главным «Ахмата» с сентября 2022 года, а ранее он занимал аналогичную должность в белорусском  «Шахтере». 
Кроме того, он тренировал  «Краснодар», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и нальчикский «Спартак».

&quot;Ахмат&quot; намерен сохранить всех лидеров

"Ахмат" намерен сохранить всех лидеров

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version