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Север Ирана потрясло землетрясение

Север Ирана потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Днем 22 марта в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки случились примерно в 55 км от Горгана, пострадавших и погибших среди населения нет.

Север Ирана сегодня днем потрясло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмологи сообщают, что подземные толчки случились примерно в 55 км от Горгана. Их очаг находился на глубине 40 км.

Согласно последней информации, не пострадал ни один человек.

Напомним, накануне сильное землетрясение случилось в горах Гиндукуша Афганистане. Оно унесло жизни по меньшей мере 11 человек. Разрушены несколько десятков зданий. Подземные толчки ощутили на себе жители восьми соседних государств.

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