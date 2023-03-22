Север Ирана потрясло землетрясение

Опубликовано: 14:52, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Днем 22 марта в Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки случились примерно в 55 км от Горгана, пострадавших и погибших среди населения нет.

Север Ирана сегодня днем потрясло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмологи сообщают, что подземные толчки случились примерно в 55 км от Горгана. Их очаг находился на глубине 40 км.

Согласно последней информации, не пострадал ни один человек.

Напомним, накануне сильное землетрясение случилось в горах Гиндукуша Афганистане. Оно унесло жизни по меньшей мере 11 человек. Разрушены несколько десятков зданий. Подземные толчки ощутили на себе жители восьми соседних государств.