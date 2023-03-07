Опубликовано: 14:17, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Английский конь, принадлежащий Рамзану Кадырову, украден в Чехии. Животное являлось частью замороженных активов, его стоимость оценивается в 400 тыс крон.

Принадлежащего главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову коня похитили из конюшни в чешском городе Литомержице, пишет издание Jezdci.cz.

Портал сообщает, что это 16-летний английский чистокровный конь по прозвищу "Зазу", который стоит порядка 400 тыс крон.

Отмечается, что конь является частью замороженных Чехией активов в рамках санкций и принадлежит Кадырову.