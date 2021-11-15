Лидеры AТЭС будут сообща бороться с пандемией и ее последствиями

В конце минувшей недели лидеры двух десятков стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подписали декларацию, обязавшись предпринять политические меры для борьбы с Covid-19, сообщает New Straits Times.

В декларации также излагаются обязательства по ускорению экономического восстановления и достижению устойчивого и инклюзивного роста. Это действия по борьбе с изменением климата, расширение прав и возможностей групп с неосвоенным экономическим потенциалом, поддержку микро-, малых и средних предприятий региона и устранение цифрового разрыва.

Лидеры стран АТЭС заявили, что развивающийся характер пандемии Covid-19 и ее вариантов создаст постоянную неопределенность и неравномерное восстановление экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе: "Реагирование на эту серьезнейшую из проблем было главным приоритетом в 2021 году. В этой связи мы предпринимаем шаги для обеспечения быстрого восстановления роста и ускорения восстановления мировой экономики". Экономики АТЭС подтвердили свое обязательство объединиться и отреагировать на немедленный кризис, вызванный пандемией, посредством неотложной работы. Они будут укреплять сотрудничество, чтобы регион мог вернуться к росту, который будет более инновационным, инклюзивным и устойчивым.

Руководители государств АТЭС признали неравенство в широком доступе к вакцинам против Covid-19 и поддержали справедливый доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим вакцинам против Covid-19, диагностическим средствам, терапевтическим средствам и другим сопутствующим основным медицинским продуктам.

В результате ограничений на трансграничное перемещение людей из-за пандемии нереализованные потери экономической деятельности были значительными. "Поскольку каждый из нас смотрит на открытие границ без срыва усилий по предотвращению распространения Covid-19, мы поддерживаем более активную роль АТЭС в содействии обмену информацией и мерам координации, связанным с трансграничным перемещением людей, в том числе в отношении воздушных и морских экипажей и сертификатами о вакцинации и тестировании на Covid-19", - заявили лидеры.

Хотя немедленное реагирование на проблемы здравоохранения, порожденные кризисом, по-прежнему имеет важное значение, страны-члены в настоящее время также сотрудничают в выработке стратегических ответных мер в ответ на серьезные экономические, социальные и экологические проблемы в ближайшие годы. Пандемия продемонстрировала, как структурная реформа секторов услуг может стать мощным фактором экономического роста и интеграции. "Мы отмечаем неравномерный прогресс в повышении конкурентоспособности услуг в регионе и в обеспечении более открытой и предсказуемой среды для доступа к рынкам услуг. Мы обязуемся ускорить работу в ответ на среднесрочный обзор с целью полной реализации Дорожной карты конкурентоспособности услуг AТЭС к 2025 году", - заявил лидеры АТЭС.

Следующий форум АТЭС 2022 состоится в Таиланде.

Участники АТЭС: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.