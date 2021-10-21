США безнадежно отстали от России в гиперзвуковой гонке - СМИ

США безнадежно отстают в "гиперзвуковой гонке" и от России, и от Китая, - пишет британская газета The Telegraph.

С появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет решающим, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса, - поясняет автор материала.

Военно-воздушные силы США пытались провести летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), однако они с треском провалились, тогда как Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" и поставила на вооружение "еще более продвинутую" ракету "Авангард", что "фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке", - пишет издание.