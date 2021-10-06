Элитное жилье в Сочи на треть дороже московского – исследование

Стоимость элитных квартир в Сочи оказалась почти на 30% выше, чем в Москве, - показало исследование одной из консалтинговых компаний.

Так, по итогам третьего квартала 2021 года элитное жилье в столице продается в среднем по 1,2 млн рублей за один квадратный метр, а в Сочи - за 1,57 млн рублей, столь высокие цены не наблюдаются больше ни в одном городе России, - сообщает РБК.

По сравнению с Санкт-Петербургом цены на сочинские квартиры премиум-класса оказались выше почти в 3,5 раза, по сравнению с Калининградом - более чем в десять раз, и этот разрыв усилился по итогам коронавирусного 2020 года.

Покупателями элитного жилья в Сочи в основном выступают жители Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов России: около 60% клиентов покупают апартаменты для собственного проживания, остальные инвестируют средства в недвижимость.