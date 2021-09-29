Ингушетия получила 16 новых машин скорой помощи

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от новых машин скорой помощи главам пяти медучреждений региона.

Автомобили класса "В" республика получила за счет средств резервного фонда федерального правительства. Еще одна машина прибудет 1 октября.

Отмечается, что ключи передали главврачам регионального центра медицины катастроф и скорой медпомощи, Сунженской и Малгобекской станций скорой помощи, Карабулакской городской больниц и участковой больницы населенного пункта Галашки.

В торжественной церемонии глава республики подчеркнул, что скорая помощь является одной из самых ключевых служб здравоохранения, от слаженных действий фельдшеров зависит жизнь человека.

"Поэтому мы делаем самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые первыми лицом к лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, вручаем для сотрудников нашей скорой помощи ключи от 16 новых автомобилей, поступивших в республику по распоряжению правительства России", - приводит слова Калиматова "Интерфакс".

Стоит добавить, что программа по обновлению парка автомобилей скорой помощи рассчитана на 2021-2024 годы.