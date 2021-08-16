Шаманы попросят правительство признать шаманизм традиционной религией России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил по итогам состоявшегося в Кызыле третьего Всероссийского съезда шаманов, что в России работает около 4 тыс шаманов.

"Во всей России число шаманов каждый год увеличиваются. Их около 4 тысяч", - цитирует его РИА Новости.

Кара-оол Допчун-оол отметил, что в России к шаманам обращаются люди разных национальностей и вероисповеданий. "В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы", - сказал он.

На прошедшем съезде было принято решение обратиться к правительству России с просьбой признать шаманизм традиционной религией. Помимо этого, обсуждались вопросы создания общероссийской религиозной организации шаманов и "кодекса чести" шамана, посвященного недостойным действиям.

Напомним, первый Всероссийский съезд шаманов прошел в Кызыле в 2018 году.