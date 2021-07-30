Собянин отменил перчаточный режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим в связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице. Так, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

"В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", - сообщил мэр Москвы, уточнив, что масочный режим актуален по-прежнему.

Собянин отметил, что маска – это важнейший барьер на пути распространения вируса. "Мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", - подчеркнул градоначальник, призвав вакцинироваться тех, кто этого не сделал.