Дагестанский боец ММА Багаутинов сразится с боксером Проводниковым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) из Дагестана Али Багаутинов проведет боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова в декабре.

"Поединок пройдет в Москве 18 декабря. Это будет бой по правилам бокса, пять раундов по три минуты. Он будет не в ринге, а в рейдже - гибриде ринга и клетки", - сообщил представитель организаторов боя - лиги Open FC, передает "Это Кавказ".

Предполагается, что часть гонораров спортсмены отдадут на благотворительность.

На счету 36-летнего Багаутинова 21 победа и семь поражений в смешанных единоборствах, а также две победы при отсутствии поражений в профессиональном боксе. 37-летний Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений.