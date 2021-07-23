Российская актриса оценила природу Дагестана

В окрестностях аула Чох Гунибского района идут съемки исторического фильма "Аманат".

Картина повествует о любви сына Имама Шамиля – Джамалутдина и Елизаветы Олениной на фоне драматических событий Кавказской войны.

Стоит отметить, что главную роль сыграет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, которая успела оценить природу Дагестана.

"Слов нет, Господь создал такую красоту, и мы должны бережно относиться к ней. Для меня – горы Дагестана бесконечно прекрасны. Мне довелось побывать в горах Крыма, Армении, но горы Кавказа — это любовь навсегда" – приводит слова Гусевой "Мирмол".