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В Анапе утонули три человека

В Анапе утонули три человека

Три человека, в том числе несовершеннолетний, утонули в море в Анапе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В селе Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", - сказал собеседник.

В прокуратуре Кубани отметили, что по факту происшествия организована проверка. В СУ СКР по региону подчеркнули, что на место трагедии выехали следователи.

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Вестник Кавказа

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