Международный фестиваль "Горцы" открылся в Дагестане

В Дагестане состоялось торжественное открытие XIX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы" с участием российских и зарубежных творческих ансамблей, сообщает пресс-служба Дома народного творчества республики.

Праздник начался шествием фольклорных коллективов в национальных костюмах под народные песни.

Торжество продолжил гала-концерт открытия фестиваля "Моя Россия – мой Дагестан".

В рамках мероприятия также состоялась выставка и мастер-класс по народным промыслам.

Стоит отметить, что в условиях эпидемиологической обстановки в Дагестане фестиваль проходит в онлайн-формате.