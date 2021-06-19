Власти Краснодара вплотную займутся бездомными животными

В краевом центре Кубани будут стерилизовать и чипировать бездомных собак, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Расплодившиеся в геометрической прогрессии бездомные собаки вынудили власти Краснодара заняться этой проблемой, создав первый муниципальный приют, который проектируют по поручению мэра кубанской столицы Евгения Первышова, - передает портал Юга.ру.

Ключевыми задачами приюта станут отлов животных, их вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация, чипирование и возврат потерявшихся питомцев либо поиск новых владельцев.

Завершить проектные работы по приюту планируют до конца сентября, он будет расположен в поселке Березовом.