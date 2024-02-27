На Кубани снова массово гибнут птицы

Кубанские экологи выявили новые случаи массовой гибели птиц – неведомая болезнь или химия косит голубей, но теперь к ним присоединились зайцы, в Минприроды региона пытаются понять, что губит фауну Кубани.

В Краснодарском крае сегодня был зафиксирован новый случай массовой гибели голубей вяхирей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Факт массовой гибели голубей отмечен в черте Платнировского сельского поселения, что в двух километрах западнее трассы М-4 "Дон": погибли около тысячи голубей, все они найдены у берега текущей рядом реки Кирпили, передает "АиФ-Юг".

Особенно тревожит тот факт, что случай далеко не первый – череда загадочных смертей началась в Динском районе, где погибли около двух тысяч птиц. В конце февраля около ста мертвых голубей нашли в Кореновском районе рядом с хутором Левченко. Второго марта в Гулькевичском районе нашли еще около 150 мертвых голубей, но на этот раз не только их одних – погибли и 12 зайцев-русаков.

Зоозащитники полагают, что гибель голубей и зайцев – следствие употребления ими какой-то токсичной химии, которую выбрасывают местные предприятия. Они уже подали заявления в полицию с просьбой провести расследование и выяснить причины массового мора, а также привлечения виновных в этом к уголовной ответственности.