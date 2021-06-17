Бесплатный интернет провели в Дагестане

Компания "Ростелеком" подключила к бесплатному интернету по программе "Устранение цифрового неравенства" 200 сел в Дагестане, сообщает пресс-служба организации.

В числе последних охваченных связью высокогорных сел: Ванаши и Качкалык в Буйнакском районе, Аракул и Курдул в Рутульском районе, Гуатли, Ицирах, Мокок, Махалатли, Нахада, Хебатли и Цебари в Цунтинском районе, граничащем непроходимыми горами с Грузией. В условиях сложной горной и пересеченной местности работники компании проложили 2,5 тыс км оптической инфраструктуры.

Отмечается, что до конца этого года "Ростелеком" в Дагестане подключит еще 109 населенных пунктов.