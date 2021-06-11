Голикова: коронавирус стал причиной значительного роста смертности россиян

За минувший 2020 год в России значительно, почти на 20%, выросло число умерших: оно составило 2,138 млн человек, что на 340,3 тыс больше, чем в 2019 году, - заявила сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Публикуемые Росстатом данные подтверждают ранее озвученные предварительные данные - смертность в Российской Федерации за 2020 год возросла на 18,6%. Младенческая смертность снизилась на 8,2%. Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1,0%, смертности от туберкулеза - на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией - на 7,9%", - заявила она, передает ТАСС.

"Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция. Это не только случаи смерти от COVID-19, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями", - добавила Голикова.

Результаты проверок позволили специалистам и ученым подтвердить ряд закономерностей. Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека, и это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы, - добавила она.

По данным Росстата, число умерших в 2020 году в России от коронавирусной инфекции превысило 144,6 тыс человек, что составляет 6,8% в общей структуре смертности. Всего в стране за год умерли 2,14 млн человек, из них 144 691 - от COVID-19.