Украина не считает, что Саакашвили влияет на международную политику страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет никакого влияния на международную политику Украины. Об этом заявил премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Михаил Саакашвили на сегодняшний день является гражданином Украины и входит в украинский консультативный орган. По словам премьера, он делится своим опытом, проводит консультации в направлении реформ, но никакого влияния на международную политику страны он не имеет, сообщает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что у Грузии и Украины большая перспектива развития. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что у отношений наших стран действительно есть большая перспектива, и я готов сделать все, чтобы у Украины и Грузии были абсолютно теплые, дружественные, очень прагматичные и взаимовыгодные отношения", - добавил премьер.

Стоит отметить, что глава правительства Украины сегодня проведет переговоры с Ираклием Гарибашвили. Запланированы также встречи с руководителем парламента Кахабером Кучавой и Католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.