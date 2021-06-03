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Украина не считает, что Саакашвили влияет на международную политику страны

Украина не считает, что Саакашвили влияет на международную политику страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет никакого влияния на международную политику Украины. Об этом заявил премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Михаил Саакашвили на сегодняшний день является гражданином Украины и входит в украинский консультативный орган. По словам премьера, он делится своим опытом, проводит консультации в направлении реформ, но никакого влияния на международную политику страны он не имеет, сообщает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что у Грузии и Украины большая перспектива развития. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что у отношений наших стран действительно есть большая перспектива, и я готов сделать все, чтобы у Украины и Грузии были абсолютно теплые, дружественные, очень прагматичные и взаимовыгодные отношения", - добавил премьер.

Стоит отметить, что глава правительства Украины сегодня проведет переговоры с Ираклием Гарибашвили. Запланированы также встречи с руководителем парламента Кахабером Кучавой и Католикосом-патриархом всея Грузии Илией Вторым.

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Вестник Кавказа

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