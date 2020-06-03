В Грозном ветер повредил крыши зданий

В Грозном ураганный ветер с дождем повредил кровли домов и школы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС .

"По состоянию на 20.20 в результате прохождения дождя и сильного ветра в Старопромысловском районе Грозного повреждена кровля школы №49, на площади около 400 квадратных метров, в Гудермесе и Урус-Мартане также повреждены кровли жилых пятиэтажек", - уточнили в ведомстве.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших не поступало, передает РИА Новости.