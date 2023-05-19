Владимир Енгибарян – гроссмейстер ринга

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Советская школа бокса признана одной из лучших мире, что подтверждают многочисленные награды и титулы атлетов. Международный дебют советского бокса состоялся в 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки, а через год на первом для СССР чемпионате Европе в Варшаве спортивный мир увидел нестандартную манеру боя Владимира Енгибаряна.

Неугомонный ученик

Владимир Николаевич Енгибарян родился 24 апреля 1932 года в Армении в семье работника органов государственной безопасности. Отец воспитывал своих четверых детей в атмосфере строгости и записал младшего сына в секцию бокса. Тренеры отмечали, что худой и гибкий Енгибарян, которому впору было бы заниматься гимнастикой, приходил первым на тренировки и уходил, когда закрывалась секция. Первым наставником будущего олимпийского чемпиона стал Артем Никитович Арутюнов – вдумчивый, максимально сдержанный тренер, которого удивила скорость, которую выдерживал Енгибарян на тренировках.

Донецк 1951 год

Летом 1951 года Енгибарян дебютировал на Всесоюзном чемпионате по боксу в Донецке. Щуплый, с виду тщедушный парень поначалу не вызывал опасения у соперников, но в первом же бою отправил одного из них в глубокий нокаут. Енгибаряну не было и 20 лет, когда он стал бронзовым призером чемпионата и считался перспективным кадром для зачисления в советскую сборную по боксу. Правда, поехать в 1952 году в Хельсинки ему не удалось. Спортивные чиновники посчитали, что молодому призеру не хватает спортивного опыта, чтобы представлять страну на главном спортивном первенстве. Но когда советская сборная не привезла оттуда ни одной награды, стало понятно, что нужно омолаживать команду.

Варшава 1953 год

Свой первый международный титул Енгибарян получил на чемпионате Европы в 1953 году. Там в полной мере проявился талант боксера-интеллектуала: профессиональное владение левым ударом при своевременном подключении правого бокового. Енгибарян просчитывал действия противников, въедливо изучая записи их боев. За филигранную технику, в сочетании с продуманной тактикой удивительной маневренностью и непробиваемой защитой, он был прозван "гроссмейстером ринга".

Владимир Енгибарян (слева) на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне

Мельбурн 1956 год

Через три года Енгибарян выступал на XVI летних Олимпийских играх, став вторым в истории советского спорта олимпийским чемпионом по боксу. Эксперты отметили, что Енгибарян был скоростным, пластичным боксером, обладавшим феноменальной реакцией. Будучи природным левшой, он часто выступал с позиции правши, вводя в заблуждение оппонента. Его тактика часто ставила в тупик опытных боксеров, поскольку он предпочитал боксировать с опущенными руками. Ему удавалось быстро уклониться от атаки соперника, при необходимости уходить в активную оборону, чтобы потом резко развить комбинативную контратаку. Нехарактерный для его весовой категории (полусредний вес) мощный удар (с обеих рук) был назван "таран Енгибаряна", а нестандартный удар левой рукой на скачке – "удар кием".

После ринга

Владимир Енгибарян завершил карьеру после XVII Олимпийских игр в Риме, получив травму плеча. К этому времени за его плечами было 267 боев, среди которых 255 побед. С 1953 по 1959 год его постигла всего одна неудача на чемпионате Европы в Берлине в 1955 году, где он уступил польскому боксеру Лешеку Дрогошу. Годом позже, именно Дрогош уступил Енгибаряну золото Мельбурна. Трехкратный чемпион Европы и Советского Союза, олимпийский чемпион, победитель І Спартакиады народов СССР 1956 года Владимир Енгибарян стал судьей на крупнейших международных соревнованиях, посвятив свою жизнь тренерской карьере.