Расследование ЕС против Google: корпорация манипулирует алгоритмами поиска?

Европейский союз официально открыл очередное антимонопольное расследование в отношении Google. Расскажем, почему ЕС начал расследование против Google, в чем обвиняют компанию, как комментируют ситуацию в Google и какие последствия ожидают корпорацию и как расследование связано с более широким контекстом регулирования Big Tech.

Поводом для расследования в отношении американской корпорации Google стали подозрения в несправедливом занижении позиций новостных сайтов в поисковой выдаче. Это дело, инициированное в рамках Закона ЕС о цифровых рынках, рискует обернуться для технологического гиганта многомиллиардными штрафами и усугубить его непростые отношения с регуляторами.

Почему ЕС начал расследование против Google?

Поводом для начала формального расследования Еврокомиссии послужили многочисленные жалобы от европейских издателей и медиаассоциаций, включая гамбургскую медиакомпанию ActMeraki, Европейский совет издателей, а также ассоциации издателей газет и журналов. ЕК в качестве исполнительного органа ЕС заявила, что в результате мониторинга обнаружила свидетельства того, что Google систематически занижает в поисковой выдаче позиции сайтов новостных медиа и других издателей. Это происходит в тех случаях, когда на их страницах размещается контент от коммерческих партнеров.

Как отметила в своем заявлении комиссар ЕС по антимонопольному праву Тереза Рибера, основная цель расследования - убедиться, что новостные СМИ не теряют важные источники дохода в это трудное для индустрии время. Расследование будет проводиться в отношении Alphabet, материнской компании Google, в рамках Закона о цифровых рынках - регуляторного инструмента ЕС, направленного на обеспечение честной конкуренции на цифровых рынках и ограничение влияния крупных технологических компаний.

В чем обвиняют Google?

Центром расследования стала конкретная политика Google, известная как "политика борьбы со злоупотреблением репутацией сайта". Компания анонсировала ее в 2024 году, представив как меру по борьбе со спамом и манипуляцией поисковыми результатами. Согласно этой политике, Google нацеливается на практику, когда сайты с высокой репутацией размещают у себя низкокачественный или чисто рекламный контент от третьих сторон в умышленной попытке манипулировать алгоритмом ранжирования. Эта тактика известна как "паразитное СЕО".

Однако, по мнению ЕС, Google применяет эту политику избирательно и чрезмерно широко. Европейская комиссия указывает, что под ее действие попадает "распространенный и законный способ, которым издатели монетизируют свои сайты и контент". Речь идет о платных партнерских публикациях, нативной рекламе и ином промоконтенте, который является легитимным источником дохода для медиакомпаний. Чиновники подозревают, что Google применяет свои правила "необоснованным образом", что приводит к "потере видимости и, как следствие, потере доходов" для новостных СМИ. По данным анонимного источника в Комиссии, в крайних случаях эта политика может привести к полному удалению сайта из индекса Google Search.

Что сказал Google в свою защиту?

Корпорация Google заняла жесткую оборонительную позицию, категорически отвергнув претензии регулятора. В официальном блоге компании вице-президент Google Search Панду Наяк назвал расследование "вводящим в заблуждение", отметив, что оно может навредить миллионам европейских пользователей. Ключевой аргумент корпорации заключается в том, что их политика необходима для поддержания качества поиска и защиты пользователей от спама. Компания утверждает, что без таких мер веб-сайты, использующие "обманные тактики", могли бы несправедливо обходить в рейтинге тех, кто конкурирует честно, создавая собственный качественный контент. Важным козырем в защите Google стало решение немецкого суда, который, как заявил Наяк, уже отклонил аналогичный иск, постановив, что антиспам-политика компании "разумна и применяется последовательно".

Какие последствия ожидают Google?

Расследование ведется исключительно в рамках Закона ЕС о цифровых рынках. Этот закон предоставляет Брюсселю жесткие инструменты для регулирования платформ, контролирующих доступ к цифровой информации и услугам. Если Комиссия установит, что политика Google нарушает правила о "справедливом, разумном и недискриминационном" доступе для бизнес-пользователей (к которым отнесены и новостные СМИ), на Alphabet может быть наложен штраф в размере до 10% от ее годового глобального оборота.

Для компании с оборотом, исчисляющимся сотнями миллиардов долларов, это потенциально десятки миллиардов евро. Расследование планируется завершить в течение года. Стоит отметить, что это не первое столкновение Google с европейскими регуляторами. На момент начала расследования общая сумма уже наложенных на компанию штрафов ЕС приближалась к 9.5 млрд евро. В их числе - штраф в более чем 4 млрд евро по делу Android, более чем 2,4 млрд евро за подавление конкурентов в товарном поиске и почти 3 млрд евро, вынесенные в сентябре 2025 года за предпочтение собственной рекламной технологии.

Как расследование связано с более широким контекстом регулирования Big Tech?

Данное расследование относится к системной стратегии ЕС по обузданию власти технологических гигантов. Параллельно с расследованием о новостном поиске Google уже столкнулась с другими исками. Речь идет о подозрениях в продвижении собственных вертикальных поисковых сервисов (например, Google Shopping) в ущерб конкурентам, а также в создании препятствий для разработчиков приложений, которые хотят перенаправлять пользователей на сделки за пределами магазина Google Play.

Примечательно, что Брюссель демонстративно начал новое расследование, несмотря на открытое давление со стороны США. Ранее администрация президента Дональда Трампа угрожала ответить торговыми пошлинами на странах, вводящих, по ее мнению, "дискриминационные" цифровые регуляции для защиты американских технологических компаний. Решение ЕС игнорировать эти угрозы расценивается как явный сигнал о намерении и дальше независимо проводить свою цифровую политику.

При этом текущее расследование не затрагивает, пожалуй, самую острую на данный момент проблему для СМИ - функцию AI Overviews. Это сгенерированные ИИ ответы, которые Google размещает в верхней части поисковой выдачи. Медиакомпании по всему миру, включая Итальянскую федерацию издателей газет, подавшую официальную жалобу, заявляют, что эта функция присваивает их контент и "убивает" реферальный трафик, так как пользователь получает ответ прямо в поисковой выдаче и не переходит на сайт-источник. Вероятно, этот вопрос станет предметом отдельного, еще более масштабного регуляторного разбирательства в будущем.