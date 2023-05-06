Чем опасен искусственный интеллект 

Технологии на основе ИИ все больше проникают в нашу повседневную жизнь, облегчая многие задачи, однако использование искусственного интеллекта чревато и неприятными последствиями. Сегодня уже громко раздаются голоса тех, кто требует жесткой регуляции этой сферы, чтобы не допустить катастрофы.

На этой неделе стало известно, что Джеффри Хинтон, известный ученый, специалист по компьютерным технологиям, который внес существенный вклад в создание чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ), уволился из Google. Свое решение он объясняет необходимостью открыто говорить об угрозах, которые представляет ИИ.

Искусственный интеллект - это угроза?

Стивен Хокинг, выдающийся британский ученый и теоретик, предупреждал:

Развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человеческой цивилизации.

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, тоже с опаской относится к ИИ, объясняя это тем, что искусственный интеллект способен на гораздо большее, чем кто-либо из людей. Чем же опасен искусственный интеллект для человека?

Автоматизация рабочих мест

Автоматизация рабочих мест это замена фактического сотрудника-человека средствами на основе ИИ. По мере развития технологий многие отрасли могут остаться без исполнителей-людей, в том числе в сфере рекламы, производства и здравоохранения. По прогнозам, к 2025 году 85 млн рабочих мест могут быть сокращены в пользу искусственного интеллекта. Причем если ранее речь шла о низко квалифицированном труде, то сегодня складывается совершенно другая тенденция: на этой неделе технический гигант, компания IBM объявила о том, что перестает нанимать специалистов, с заданиями которых лучше справиться ИИ.

Манипуляция общественным мнением

Манипуляция общественным мнением - еще одна серьезная угроза со стороны ИИ. Сегодня большинство социальных сетей и медиа-платформ работают с использованием искусственного интеллекта, подбирая новости на основе интересов зрителя или читателя. При этом ничто не мешает использовать эту технологию для продвижения не всегда благих идей в определенных сообществах. Кроме того, фейковые новости и дипфейки (видео, где лицо одного человека заменяется на другое) искажают реальность и в ближайшем будущем при отсутствии какого-либо контроля будет сложно понять, где правда, а где ложь.

ИИ следит за людьми

Еще одна проблема искусственного интеллекта - тотальная слежка за обществом. Китай, например, уже повсеместно использует технологию распознания лиц на предприятиях, в школах и общественных местах. Опасность этой функции искусственного интеллекта состоит в том, что в скором времени не останется сфер жизни, которые были бы частными и недоступными для заинтересованных лиц.

Этические проблемы искусственного интеллекта

С распространением чатботов многие пользователи начали применять технологию ИИ для создания работ, угрожающих академической честности и творчеству. Поскольку велик соблазн сделать что-то быстрее и с минимальными затратами усилий, все большее количество людей, имеющих доступ к новым средствам, будут ими пользоваться, ставя под угрозу принцип равных возможностей для всех.

Оружие на основе искусственного интеллекта

Всякий раз когда человек осваивает новую технологию, обязательно находится способ применить ее для разработки смертоносного оружия. Автономные системы вооружений, работающие самостоятельно боевые системы, способные выбирать и поражать цели без оператора, уже есть, а гонка вооружений на основе ИИ началась еще 10 лет назад. Главная проблема заключается в том, что все новые системы вооружений могут в результате кибератак попасть в руки потенциальным террористам или боевикам, последствия чего несложно представить.

Кто контролирует искусственный интеллект

Многие исследователи и ученые предупреждают об опасностях повсеместного использования искусственного интеллекта. В марте они написали открытое письмо, призывающее ведущие компании мира отложить дальнейшую разработку ИИ на полгода, пока не будет понятно, как именно можно контролировать новую технологию. На сегодняшний три региона мира вплотную занимаются вопросом контроля искусственного интеллекта.

ЕС, как и в случае с любыми новыми технологиями, впереди остальных стран по разработке законодательства, регулирующего ИИ. На следующей неделе европейские страны проведут голосование в отношении закона об ИИ, в котором перечислены приложения на основе ИИ, угрожающие деятельности правоохранительных органов, критической инфраструктуры, образованию и занятости.

В США работа над законодательством в сфере ИИ тоже идет полным ходом. В январе национальный институт стандартов и технологий предложил план по управлению рисками искусственного интеллекта.

Китай придерживается более жесткого подхода к технологиям и приложениям на основе ИИ. Чат-бот ChatGPT, например, был заблокирован в КНР всего через несколько дней после того как программа начала завоевывать популярность по всему миру. Многие приложения на основе ИИ, в частности, генераторы текста, изображений и видео также запрещены. При этом страна делает все, чтобы стать мировым лидером в области ИИ-технологий.

Также над разработкой законодательств в сфере ИИ работают такие страны как Россия, Индия, Сингапур и Мексика.