Что ожидает Google и как его судьба зависит от президентских выборов в США?

Почти месяц назад суд округа Колумбия признал, что корпорация Гугл (Google) - монополист, нарушающий законодательство на рынке рекламы и поисковых запросов. Кто подал в суд на Гугл, почему компания признана монополистом и чем грозит решение четвертой самой богатой в мире организации - рассказываем в этом материале.

Кто подает в суд на Google

В корпорации Google помимо огромного количества IT-специалистов, PR-менеджеров, рекламщиков, инженеров и людей прочих компьютерных и технических профессий работает колоссальное количество юристов - около тысячи человек. И этому есть простое объяснение: как только корпорация заполучила огромную долю рынка, а ее поисковик стал главным в мире, обвинения во всевозможных нарушения со стороны Гугл посыпались, как из рога изобилия.

На сегодняшний день в суд на Google подают буквально все:

простые граждане

сотрудники Google

компании-конкуренты

писатели и создатели контента

разработчики приложений и видеоигр

отдельные штаты

государства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гугл периодически обвиняют:

в утечке данных

несоблюдении прав собственности

нарушении законов об электронной коммуникации

нарушении авторских прав

клевете, дискриминации

в нарушении антимонопольного законодательства.

Последнее, в частности, обвинение может оказаться наиболее серьезным для дальнейшей судьбы корпорации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США VS Google

Судебные решения в делах против Гугла нередко принимаются в пользу истца, время от время победу одерживает корпорация, но так или иначе, в целом, ни репутация, ни позиции Google на рынке интернет-сервисов и услуг не пошатнулись: Google, точнее Alphabet, которой он принадлежит, на сегодняшний день 4я в мире компания по капитализации, стоимость которой оценивается в $2 трлн. Одна все может измениться из-за двух исков, который против Google подали США:

Первый иск министерство юстиции США совместно с генеральными прокурорами нескольких штатов подало против компании Google в 2020 году. По этому иску Гугл обвиняется в монополизации поисковых систем и поисковой рекламы. Второй иск министерство юстиции США также совместно с генеральными прокурорами нескольких штатов подало против корпорации Гугл в 2023 году. На этот раз Google LLC была обвинена в незаконной монополизации рынка рекламных технологий.

Решение по первому делу было вынесено 5 августа 2024 года, рассмотрение второго начнется 9 сентября 2024 года.

Google монополист или нет?

Согласно решению суда от 5 августа 2024 года, Google LLC однозначно монополист. Судья Амит Мехта из окружного суда округа Колумбия постановил, что Гугл - незаконная монополия, которая нарушает Закон Шермана от 1890 года. При этом судья добавил: ”Реальность такова, что Google - единственное, что можно выбрать” и ”самый качественный поисковик”. Совсем скоро, в первой декаде сентября, начнутся слушания в отношении того, каким будет наказание для провинившейся перед государством Google.

Google стал монополистом, создав вокруг изначально поисковой системы (поисковика) огромную поддерживающую структуру, а также за счет заключения взаимовыгодных контрактов с крупнейшими корпорациями, в том числе Apple, Samsung и Mozilla.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что США хотят от Google?

Министерство юстиции США пока что не говорит, как оно хочет наказать Google за 90-процентный охват рынка поисковых инструментов. На этот счет есть несколько предположений.

Считается, что государство может потребовать раздела компании с целью ее ослабления. Такой вариант не исключен, однако его осуществление маловероятно: разделить Google будет не просто, и, скорее всего, стороны придут к компромиссу, как в свое время это произошло в деле ”США против Microsoft”, которое длилось много лет. Второй вариант предполагает возможный запрет для Google на подписание эксклюзивных контрактов с целью обеспечения большей доли рынка для других поисковиков. Этот вариант вполне вероятен, поскольку у судьи Амита Мехта есть соответствующий опыт: в 2014 году своим постановлением он заблокировал сделку стоимостью в $ 3,5 млрд на покупку компанией Sysco - крупнейшей в Америке корпорации, занимающейся оптовой покупкой/продажей продуктов питания - компании-конкурента US Foods.

Каким бы ни было дальнейшее решение суда, скорее всего, его исполнение затянется на длительное время. Корпорация Google уже заявила, что собирается оспаривать решение.

Прецедент Google

Правительство США ополчилось против технологических гигантов, так называемой Большой четверки - Google, Apple, Amazon и Meta (запрещенной в РФ). Еще в 2010-х годах, заподозрив их в нарушении антимонопольного законодательства или попросту в удушении конкурентов. К 2020му году подкомитет Палаты представителей США по антимонопольной политике, представленный демократическим большинством, предъявил 450-страничный доклад ”о власти монополии”. В том же году против Google был подан иск. Поражение корпорации Google по антимонопольному делу - это прецедент, который прокладывает для правительства путь к аналогичным делам против других членов Большой четверки.

Дальнейшая судьба Google

Вполне логично, что дальнейшая судьба Google будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах в США, которые пройдут 5 ноября.

Если победу одержит Дональд Трамп, то, скорее всего, стоит ожидать более жесткой позиции властей в отношении технологического гиганта, поскольку бывший президент и нынешний кандидат в президенты в начале августа предупредил, что Google ”должен действовать осторожнее”, а у него самого ”ощущение, что компания на пороге закрытия”. Что касается республиканцев и Google, то им в целом не нравится, как поисковик модерирует контент и освещает политический процесс в стране. Что касается демократа Камалы Харрис, ее позиция в отношении технологических гигантов не ясна. Администрация Байдена придерживается необходимости жестких мер против монополистов, а вот Харрис - загадка. Будучи сторонницей неприкосновенности политики конфиденциальности, не исключено, что к гигантам-монополистам она будет относиться более мягко, чем Байден и Трамп.

Какой будет будущая администрация, имеет решающее значение для Google, и это очевидно на примере корпорации Microsoft, которая избежала разделения, не в последнюю очередь благодаря смене администрации: вместо Клинтона пришел Буш-младший, которым позиция предшественника была охарактеризована ”как чрезмерно жесткая”.