Почему США обязали граждан Грузии вносить залог $15 тыс. для получения визы?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Вашингтон добавил Грузию в список из 50 стран мира, граждане которых обязаны внести визовый залог (bond), чтобы получить неиммиграционную визу. Вся сумма залога будет возвращена владельцу только после того, как он покинет территорию Штатов в установленный визовыми ограничениями срок. В противном случае деньги уйдут в американский бюджет.

Из постсоветских стран аналогичные правила до сих пор действовали только в отношении граждан Киргизии и Таджикистана. В случае с Грузией причиной стали не столько межгосударственные отношения, переживающие не лучший период, а слишком частые нарушения грузинскими гражданами визовых правил и постоянный рост нелегальной эмиграции в США.

Как теперь получить американскую визу в Грузии?

Со 2 апреля гражданин Грузии, если он претендует на визу для краткосрочных туристических либо деловых поездок в США (визы категории B-1/B-2) должен сначала пройти все необходимые процедуры: заполнить аппликацию, попасть на собеседование к сотруднику консульского отдела, представить ему документацию о доходах, банковских депозитах, месте работы, наличии недвижимости и так далее, но даже если консульство согласится выдать визу, потребуется внести от $5 тыс. до $15 тыс. в качестве залога и гарантии того, что заявитель не останется в США, а вернется в Грузию.

По данным Госдепа США, цель нововведения - недопущение того, чтобы обладатели визы «остались на территории США сверх установленных визой временных рамок». В пояснительном заявлении посольства США в Тбилиси отмечается, что отныне американское диппредставительство прекращает практику выдачи гражданам Грузии десятилетних многоразовых виз и станет выдавать лишь трехмесячные визы.

Сложно ли было получить визу США в Тбилиси?

Получение американской визы для граждан Грузии было связано с огромными трудностями и без нововведения: очередь на собеседование в консульстве растягивалась на многие месяцы: после заполнения визовой аппликации и уплаты визового консульского сбора ($160), заявителю порой приходилось ждать очереди полгода, без какой-либо гарантии, что сотрудников консульства удовлетворят документы, представленные на собеседовании. Гражданин Грузии, обладавший даже многоразовой визой, мог остаться в США лишь на 90 дней в течение полугодичного периода.

Грузинское руководство нередко сетовало, что по числу выданных виз США Грузия находится на одном из последних мест в регионе. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе даже настаивал, чтобы полная отмена визового режима для граждан Грузии стала «неотъемлемой частью дорожной карты по восстановлению грузино-американских отношений». По его словам, межгосударственные отношения серьезно пострадали при администрации президента Байдена, когда Вашингтон ввел санкции против Тбилиси за нарушение прав человека и подавление оппозиции.

Премьер Кобахидзе утвереждал, что с администрацией Трампа у правящей партии «Грузинская мечта» существует «совпадение взглядов и ценностей», а значит «возникает предпосылка для облегчения процедуры выдачи американских виз». Но вместо облегчения администрация президента Трампа еще более ужесточила существующую практику, введя нормы, которые не действуют ни для одной из соседних Грузии стран.

Как грузинские власти реагируют на ужесточение визовой политики США?

Когда стало известно о решении Вашингтона установить «визовый залог», МИД Грузии выступил с заявлением, которым по сути оправдал это решение:

К сожалению, оно связано с высоким показателем нарушения гражданами визовых правил США

При этом грузинские дипломаты в комментариях СМИ ссылались на общую суровую политику президента Трампа в отношении незаконной миграции. На проправительственных телеканалах в эти дни нередко звучит мысль о том, что решение США в отношении Грузии для многих оказалось неожиданным, поскольку несмотря на все проблемы, США и Грузия считались союзниками, а грузинский воинский контингент был одним из самых многочисленных во время американских военных кампаний в Ираке и Афганистане.

Сколько грузин нелегально живет в США?

Точная цифра грузин-нелегалов, незаконно оставшихся в США в последние десятилетия, неизвестно. Разные ресурсы называют цифры 100-200 тыс. человек. В некоторых пригородах Нью-Йорка, например, в Бруклине, услышать грузинскую речь и увидеть грузинские надписи можно не реже, чем русские или украинские. Немало грузин живет и в других американских штатах, в том числе на западном побережье.

Грузины часто попадают в США безо всяких виз: многие платят до $20 тыс. мексиканским проводникам, чтобы те перевели их через американскую границу.

Нелегальных эмигрантов из Грузии правоохранительные органы США арестовывают и помещают в фильтрационные центры, но выйдя оттуда и прибегнув к различным юридическим процедурам с помощью знакомых и родственников, уже живущих в Штатах, нелегалы сохраняют шанс остаться на территории США и начать там новую жизнь.