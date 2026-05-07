Сможет ли Трамп продать Си свою "победу в Иране"?

Дональд Трамп планировал поехать в Китай еще в апреле. Однако из-за затянувшейся войны с Ираном визит пришлось перенести. Сейчас встреча готовится к 14-15 мая.

Формально повестка второй за год встречи (первая состоялась в Южной Корее осенью прошлого года) президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина широка: торговля, тарифы, технологии, поставки редкоземельных металлов, доступ к рынкам и вопросы безопасности. Но ввиду войны против Ирана добавился еще один вопрос, без которого отношения США и Китая уже невозможно представить - иранский. Именно иранский кризис, затянувшийся и не принесший Вашингтону быстрого результата, стал фактором, который может изменить баланс сил между двумя крупнейшими экономиками мира.

Иранский аспект

С одной стороны, известно, что Китай получает треть импортируемого нефти и газа из заблокированного на текущий момент Персидского залива. Так как Ормузский пролив контролируют США, карты Трампа перед Си выглядят сильными. С другой стороны, главе Белого дома не удалось добиться победы над Ираном. Даже относительные военные успехи не удалось перевести в политическую плоскость. Поэтому с текущими позициями Трамп не может прилететь в Пекин как однозначный победитель.

В преддверии визита в Пекин Трамп заявил, что США и Иран "близки к соглашению" и что сделка может быть достигнута даже до его прибытия в Китай. Звучит как попытка достичь плохого, но быстрого мира, который американский президент будет представлять как свою победу. Мир важен и нужен не только для устранения и без того больших противоречий с Китаем, но и перед промежуточными выборами в Конгресс, где шансы республиканцев резко снизились.

При этом даже при продлении перемирия или какой-то промежуточной сделке с Ираном сложности во взаимодействии США с Китаем будут сохраняться, ведь Трамп ввел запрет на торговлю иранской нефтью, а Пекин дал распоряжение своим компаниям не соблюдать эти санкции. Также Вашингтон обеспокоен сообщениям разведки о том, что Китай передает Ирану данные своих РЛС и ПВО.

По информации источников телеканала CNN, в Пекине считают, что конфликт на Ближнем Востоке, вопреки первоначальным опасениям, усилил переговорные позиции Китая: США втянуты в дорогой и непредсказуемый кризис, а значит, Дональд Трамп сильнее заинтересован показать миру успех на другом направлении. CNN подчеркивает риски обеих сторон: если Трамп добьется соглашения с Ираном, он сможет приехать в Пекин с более сильной позицией; если же ему не удастся добиться результата, Китай может использовать это как доказательство ослабления американского влияния в мире.

Проблема пошлин

Если говорить о непосредственно двусторонних отношениях США и Китая, то в центре внимания - торговля и экономика.

Первая и самая очевидная проблема — тарифы. Вашингтон использует пошлины как инструмент давления на Пекин, но результаты оказываются смешанными: часть китайского производства перестроилась, некоторые цепочки поставок ушли в третьи страны и в целом экономика КНР сохранила значительную устойчивость. Тем не менее Трамп продолжает торговую войну, начатую еще в его первый президентский срок: в октябре он объявил о введении 100-процентных тарифов. Китай ответил зеркально - поднял тарифы до 125%. Осознав взаимный ущерб торговой войны, на встрече в Пусане на саммите АТЭС в октябре Трамп и Си согласились на "торговое перемирие".

Палки в колеса антикитайской политики Трампа вставляет Верховный суд США, дважды признавший незаконными 10-процентные пошлины на весь американский импорт. Трампу теперь важно не просто говорить о пошлинах, а понять, можно ли добиться от Китая более выгодных условий для американских производителей, экспортеров и потребителей.

Ресурсный вопрос

Вторая большая тема двусторонней повестки дня — редкоземельные металлы и доступ к критическим минералам. Это уже не узкая промышленная тема, а вопрос экономической безопасности. Китай остается одним из ключевых игроков в добыче, переработке и экспорте материалов, без которых невозможно современное производство: от электромобилей и аккумуляторов до авиации, оборонной промышленности и электроники.

Для США это уязвимое место. Трампу необходимо добиваться либо более стабильного доступа к этим ресурсам, либо гарантий, что китайские поставки не будут использоваться как инструмент давления. В противном случае любые разговоры о промышленном возрождении США упираются в ограниченность сырьевой базы и зависимость от внешних поставок.

ИИ и IT

Третий блок экономической программы переговоров Трампа и Си — искусственный интеллект и технологическая конкуренция. Здесь спор уже не только о чипах и оборудовании, но и о будущем экономического лидерства. Для Вашингтона критично сохранить преимущество в вычислительных мощностях, программных платформах, моделях ИИ и всей инфраструктуре, которая это поддерживает. Для Китая, напротив, важно не оказаться отрезанным от технологий, которые ускоряют рост и позволяют конкурировать на мировом рынке.

Любая договоренность между двумя странами в этой сфере будет очень ограниченной, потому что обе стороны рассматривают ИИ не как обычный товар, а как стратегический актив. Поэтому на переговорах Трампу придется искать не широкую "дружбу", а точечные правила: где возможна торговля, какие ограничения сохраняются и какие зоны считать чувствительными.

Китайские инвестиции

Четвертая и, вероятно, самая спорная тема — инвестиции Китая в США. Трамп рассчитывает совершить большую сделку и уговорить Си привлечь рекордные $1 трлн инвестиций в США, открывая здесь производства китайских компаний.

На первый взгляд эта идея привлекательна для Америки: иностранные деньги могут поддержать занятость, производство и инфраструктуру. Китайские компании будут создавать товары, например автомобили, в самих США, а не экспортировать их. Торговый дефицит с Китаем не будет таким болезненным для США. Будет дан толчок для роста ВВП.

Но внутри США к китайским инвестициям относятся с подозрением, особенно если речь идет о высокотехнологичных, энергетических или логистических активах. Дональду Трампу нужно решить, хочет ли он расширять доступ китайского капитала к американскому рынку и на каких условиях. Если доступ будет слишком свободным, возникнут вопросы о безопасности и зависимости. Если слишком жестким — США рискуют недополучить капитал и уступить часть экономических возможностей другим странам. Баланс здесь крайне сложен.

The New York Times предупреждает, что Трамп ради "лучшей сделки" фактически может впустить Китай в американскую экономику на условиях, опасных для промышленной и технологической базы США. Китайские компании, получив американский рынок и сохранив за спиной субсидии китайского правительства, смогут вытеснить местные производства, например General Motors, не говоря о производителях электрокаров. Когда весь авторынок США окажется в руках китайских компаний, Пекин может дать им распоряжение вернуться на родину, тем самым подорвав экономику Штатов.

Американский экспорт

Пятый вопрос — торговый дефицит и промышленная база США. Дональд Трамп традиционно исходит из позиции, что Америка должна продавать больше, производить больше для себя и меньше зависеть от импорта. В отношениях с Китаем это упирается в структуру мировой экономики: Китай не просто продает товары, а встроен в глобальные цепочки поставок, и быстро разорвать эту зависимость невозможно.

Поэтому на переговорах речь должна идти не о лозунгах, а о конкретике: какие американские товары Китай готов покупать, какие барьеры можно снять. Вполне вероятно, что Трамп будет настаивать на том, чтобы Китай нарастил закупки американской нефти в ущерб российской и увеличил импорт продуктов американского сельского хозяйства, например соевых бобов.

Тайваньский камень преткновения

Если говорить о политической сфере, то здесь сложности могут создать вопросы Тайваня и прав человека. Вряд ли Трамп будет так же громко поднимать тему Тибета, Гонконга и уйгуров, как Джо Байден, который, к слову, так и не съездил в Китай за четыре года президентства. Однако от темы Тайваня увернуться будет сложно. Пекин потребует США прекратить поставки вооружений на остров.

Эксперты Брукингского института считают, что ждать прорыва в Пекине не стоит, а измерять успех саммита можно тем, что он не приведет к эскалации. Переговоры Трампа и Си строятся скорее на хрупком равновесии, чем на глубоком доверии, полагают ученые. В экономической сфере Трамп, вероятно, сосредоточится на сохранении перемирия в торговой войне и укреплении защиты от зависимости от Китая в отношении ключевых ресурсов, таких как редкоземельные элементы.

Американские специалисты допускают прагматичные результаты в виде закупок американских самолетов Boeing и сельхозпродукции, а также создания двустороннего торгового совета для координации закупок и ограниченной корректировки тарифов. В области технологий эксперты Брукингса призывают лидеров начать диалог по рискам искусственного интеллекта.

В сухом остатке перед пекинской встречей вырисовывается простая, но жесткая логика. Трамп хочет приехать к Си не с пустыми руками. В отсутствии победы над Ираном он может предъявить КНР промежуточную сделку с Тегераном. Американский лидер будет использовать иранский фактор, однако получится ли у него это или нет, зависит от объективной оценки ситуации со стороны китайского руководства. Си Цзиньпин - не американский избиратель. Вряд ли на него произведет впечатление обычная риторика Белого дома о победе или уничтожении Ирана.