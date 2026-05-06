Пекин призвал к скорейшему восстановлению судоходства в Ормузском проливе

Китай призвал решить проблему судоходства в Ормузском проливе. Пекин обеспокоен ситуацией с большим количеством заблокированных судов.

Власти КНР призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе в кратчайшие сроки. Пекин обеспокоен большим количеством судов, которые фактически заперты в акватории пролива из-за военных действий, заявил официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь.

"Китай считает, что скорейшее восстановление беспрепятственного прохода через пролив, а также обеспечение безопасности гражданских судов и их экипажей отвечает общим интересам государств региона и международного сообщества"

– Линь Цзянь.

Представитель китайской дипломатии призвал стороны принять усилия для предотвращения дальнейшего роста напряженности вокруг ситуации с Ормузском проливом.

По данным CNN, сейчас в районе Ормуза скопилось порядка 1,6 тыс танкеров и других судов, которые лишены возможности преодолеть водную артерию.

Отметим, что ранее лидер США Дональд Трамп принял решение приостановить проведение операции "Проект Свобода" и возобновить диалог с Тегераном. Стороны в настоящий момент обсуждают контуры будущего мирного соглашения.

Китайский фактор в Ормузском проливе

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на крайнюю заинтересованность Китая в восстановлении свободного судоходства в Ормузском проливе ввиду того, что из-за почти полного прекращения экспорта нефти и СПГ из Персидского залива в течение двух месяцев республика понесла значительные убытки.

"Точный ущерб Китая от блокады Ормузского пролива сначала Ираном, а затем и США, подсчитать пока сложно – тем не менее можно с уверенностью говорить о том, что речь идет о миллиардах долларов. Отмечу, что Китай потерял и был вынужден замещать из других источников не только поставки сырой нефти из стран Персидского залива и Ирана, но и целый ряд грузов, связанных с азотными удобрениями и метанолом – эти вещества КНР не только ввозит для внутреннего потребления, но и перепродает на других рынках", - прежде всего сказал он.

"Когда началась иранская война, Китай полагал, что на его грузы, особенно на импортируемую из Персидского залива сырую нефть, не будут распространяться запреты и китайские танкеры продолжат пересекать Ормузский пролив без ограничений. По непроверенным сведениям, несколько судов все-таки прошли за это время через Ормузский пролив, но мы видим, что были и обратные случаи, причем уже по проверенным сведениям, когда китайские корабли не пропускали и возвращали обратно, по сути дела, под угрозой обстрела", - продолжил Алексей Маслов.

"Китай понимает, что пока что не видно перспектив, чтобы в дальнейшем появились какие-то послабления для китайских кораблей или судов любой другой страны. Поэтому Пекин сейчас и выступает с такими заявлениями. Кроме того, Китай прекрасно понимает, что сама ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, своим острием во многом нацелена против Китая: США нацелены взять под контроль нефтяные поставки не только из Ирана, но в целом с Ближнего Востока, чтобы отрезать Китай от этого канала импорта энергоресурсов и тем самым нанести довольно серьезный ущерб китайской экономике", - отметил востоковед.

"В этом смысле Китай собирается довольно жестко отвечать на все действия в Персидском заливе и Ормузского проливе, наносящие ущерб китайским интересам, но в то же время не предусматривает военного вмешательства", - подчеркнул директор Института стран Азии и Африки МГУ, добавив, что Пекин может способствовать решению Тегерана отказаться от блокады Ормузского пролива, если на аналогичный шаг пойдет Вашингтон.

"Иран, судя по всему, не против взаимодействия с Китаем по вопросу Ормузского пролива, но сейчас весь вопрос в том, что китайские корабли могут блокироваться не иранскими, а американскими войсками. Иран же после установления США морской блокады решил действовать по принципу: "Если американцы блокируют нас, мы блокируем всех". Иран специально работает на ухудшение ситуации, чтобы в дальнейшем каким-то образом надавить на американцев", - заключил Алексей Маслов.