Как раскрыть потенциал коридора Север-Юг?

В условиях конфликта на Ближнем Востоке МТК Север-Юг приобретает еще большую значимость. О том, что можно сделать для развития этого маршрута, "Вестнику Кавказа" рассказал редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев.

Противостояние Вашингтона и Тегерана продолжается, перейдя в вялотекущую стадию, Ормузский пролив остается закрытым, проблемы возникают и с движением судов по Баб-Эль-Мандебскому проливу. В такой ситуации все большее значение приобретает раскрытие потенциала альтернативных маршрутов, среди которых и международный транспортный коридор Север-Юг.

"Вестник Кавказа" поговорил с редактором аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владиславом Кондратьевым о том, по каким направлениям может продвигаться развитие МТК Север-Юг.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что перед странами, по территории которых проходит этот транспортный коридор, в том числе и перед Россией, стоит огромное множество задач.

"С учетом того, что коридор Север-Юг и морской, и сухопутный – и железнодорожный, и автомобильный, в каждой сфере есть свои определенные вопросы, которые предстоит решать", – пояснил он.

Морское сообщение

Говоря о морских перевозках, эксперт назвал такие основные проблемы, как необходимость углубления Каспийского канала, а также обмеление Каспийского моря.

"Что касается канала, то его углубление необходимо. Например, было половодье, русло канала занесло, и очень большое количество судов стояло и ждало, пока путь расчистится. Это одна из проблем, которые всегда будут актуальны. А с учетом того, что Каспий мелеет, эти проблемы в будущем будут еще сильнее обостряться", – подчеркнул Владислав Кондратьев.

"Многие эксперты и бизнесмены предлагают активнее развивать паромное сообщение на Каспии, но пока этот вопрос с места не двигается. Паромная переправа есть в порту Оля, в Махачкале есть терминал, который может заниматься обработкой паромных грузов. К сожалению, здесь почему-то сложно сдвинуться с мертвой точки. Хотя специалисты, которые длительное время занимаются грузоперевозками на Каспии, считают, что налаживание паромного сообщения было бы реально хорошим подспорьем для развития морской части коридора Север-Юг", – указал редактор аналитического портала "Каспийский вестник".

Железная дорога

В случае с железными дорогами, указал Владислав Кондратьев, работа в этом направлении идет, в частности, продвигается процесс подготовки к прокладке железной дороги Решт-Астара, развитие ведется и по другим направлениям.

"Здесь необходимо расширять сотрудничество государств для создания привлекательной тарифной политики, которая позволила бы обеспечить выгодные условия для грузоперевозчиков, чтобы железные дороги задействовались более активно", – обратил внимание он.

"И, конечно, хотелось бы, чтобы американо-иранское противостояние все-таки завершилось какими-то договоренностями, потому что отсутствие у перевозчиков понимания, что ожидает их в будущем, тоже негативно сказывается на долгосрочных планах развития", – констатировал эксперт.

Перспективы

"В целом, я думаю, что торговля между Россией и Ираном по коридору Север-Юг имеет достаточно хорошие перспективы. И развитие паромного сообщения создаст дополнительные возможности для грузооборота портов. В любом случае это был бы позитивный момент. Будем надеяться, что этот проект все-таки удастся реализовать в нашей стране, в наших прикаспийских регионах", – заключил Владислав Кондратьев.