Иран не смог помешать Турции в Ираке

Церемония подписания соглашений между Турцией и Ираком, прошедшая в Анкаре 28 июля, должна была стать триумфом нового этапа сотрудничества. Вместо этого она превратилась в международный скандал.

На церемонии во дворце Бештепе с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди 28 июля одно за другим заключались соглашения о сотрудничестве. Однако когда дошел черед до документа по проекту "Дорога развития", иракский министр транспорта Ирака Вахб Салман аль-Хасани просто не подписал его.

Заметив отсутствие одного из документов, Реджет Тайип Эрдоган отреагировал мгновенно. "Разве речь шла не о пяти соглашениях? Убедитесь, что нет ошибки. Пять. Хакан, пять соглашений", – сказал он министру иностранных дел Турции Хакану Фидану. Тот сообщил своему шефу, что иракский министр отказался подписывать документ.

После этого вмешался премьер-министр Ирака и прямо на церемонии, в прямом эфире, приказал аль-Хасани поставить свою подпись. "Почему соглашение не подписано?", – спросил он министра. "Напишу вам в WhatsApp", – ответил аль-Хасани. После этого глава правительства Ирака публично потребовал немедленно поставить подпись и через переводчика передал Эрдогану: "Скажите президенту, что я дал ему указание подписать".

Министр в итоге подчинился, однако эта заминка вызвала серьезные обсуждения в Анкаре и Багдаде, а видео с церемонии быстро разошлось по соцсетям.

Почему же иракский министр не сразу подписал документ. Есть версия, что проблема состоит в том, что аль-Хасани является членом движения "Бадр", которым руководит связанный с Ираном Хади аль-Амири. Тегеран выступает против проекта "Дорога развития". Таким образом иракский министр якобы пытался сорвать документ по просьбе Ирана.

В иракских соцсетях появились массовые призывы к его отставке. Многие заявили, что "кризис с подписью" отражает хаос, от которого страна страдает годами.

Проект "Дорога развития" предполагает соединение порта Большой Фао в Персидском заливе с Европой через Турцию. Подготовка проекта началась после официального визита президента Эрдогана в Багдад в 2024 году, а 22 апреля того же года Турция, Ирак, ОАЭ и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по проекту длинной в 1,2 тыс километров.

По мнению экспертов, проект обладает потенциалом изменить баланс энергии, торговли и влияния в регионе. Основная обеспокоенность Тегерана заключается в том, что новый маршрут обойдет его территорию, ослабит его роль как регионального транзитного центра и уменьшит эффект от блокады Ормузского пролива.

Иран также считает проект альтернативой своим портам и международному транспортному коридору "Север-Юг". Диверсификация торговых маршрутов Багдада через новые транспортные связи может снизить его долгосрочную экономическую зависимость от Ирана. Это рассматривается как фактор, способный ограничить традиционное влияние Ирана на Ирак после свержения Саддама Хусейна.

Кроме того, обеспокоенность Ирана связана с добычей киркукской нефти в партнерстве с British Petroleum (BP) и Turkish Petroleum. В прошлом году Багдад передал BP права на разработку этой нефти, которую Иран долгие годы покупал по низкой цене. Согласно договору, подписанному Анкарой и Багдадом 28 июля, Ирак будет поставлять Турции до 1 миллиона баррелей нефти в день.

Министр транспорта Ирака попытался стереть иранский след, прикрывшись техническими заминками.

"Во время переговоров с турецкой стороной возникли технические и протокольные проблемы, связанные с подготовкой окончательного текста меморандума о взаимопонимании", – заявил аль-Хасани в письменном заявлении. По его словам, именно по этой причине возникла ситуация на церемонии подписания, и это событие было неверно истолковано в общественности.

Он также заявил, что проект "Дорога развития" имеет стратегическое значение для Ирака, и они поддерживают завершение соглашения. Иракский министр также отметил, что его ведомство с удовлетворением приветствует участие турецких компаний в проекте "Дорога развития", а также в проектах по развитию аэропортов Мосула и Багдада и строительству крупного порта Фав.

Премьер-министр Ирака Али Зейди также поднял этот вопрос на встрече с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу, состоявшейся на прошлой неделе в Багдаде. Комментируя эти переговоры, глава Минтранса Ирака отметил, что как и премьер-министр Ирака, он с удовлетворением воспринял участие турецких компаний в проекте аэропорта Мосула, а также выразил желание, чтобы они приняли участие в развитии международного аэропорта Багдада.

Несмотря на заминки в документах, работа по "Дороге развития" идет полным ходом. По словам аль-Хасани, к концу июля итальянская компания PEG Infrastrutture, завершила проектные работы на 90%. "Завершение проектирования железнодорожной и автомобильной частей проекта запланировано на октябрь 2026 года", – сообщил он.

Хотя никаких препятствий для реализации "Дороги развития" уже нет, и все подписи на месте, ситуация показывает, что Иран не готов мириться с ослаблением своих позиций в регионе. После смены власти в Сирии Турция заместила Иран в этой стране. В день подписания соглашений с Ираком в Анкару приехал Жозеф Аун, премьер-министр Ливана – еще одной страны, в которой у Ирана есть влияние, через "Хезболлу". Тегеран, действительно, напрягает, что Анкара прибирает к своим рукам его сферы влияния. Но напрягает это не меньше и Израиль, который все больше видит в Турции угрозу из-за Сирии и Палестины.