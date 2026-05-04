Тегеран заявил о возможности открыть Ормуз в кратчайшие сроки

Аббас Аракчи заявил о возможности достичь консенсуса по Ормузу в кратчайшие сроки. Ранее о готовности к переговорам заявил лидер США Дональд Трамп.

"В настоящее время есть возможность в кратчайшие сроки решить проблему открытости Ормузского пролива"

— Аббас Аракчи

Заявление было сделано на встрече с главой дипломатии КНР Ван И. В рамках этой встречи Аракчи также сообщил о стремлении Тегерана к справедливому и всеобъемлющему соглашению с США.

Отметим, что США приостановили операцию "Проект Свобода" по деблокированию Ормузского пролива. Лидер США Дональд Трамп заявил о намерении оценить шансы на мирные договоренности с Ираном.

Напомним, что Аббас Аракчи ранее совершил визиты в Оман, Пакистан и Россию.

Вашингтону и Тегерану необходима сделка

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил сегодняшние сведения о близости подписания рамочного соглашения США и Ирана интересом обеих сторон к полному прекращению военного противостояния.

"Ни Вашингтон, ни Тегеран в настоящее время не хотят дальнейшего обострения ситуации. Администрации Трампа требуется как можно быстрее решить эту проблему, чтобы она перестала наносить Республиканской партии и самому Дональду Трампу политический ущерб. При этом сделать нужно очень многое – и открыть Ормузский пролив, который не удается разблокировать силой, и как-то договориться по иранской ядерной проблеме, что очень важно для Трампа. Видимо, поэтому стороны сейчас договорились о подписании промежуточного документа – короткого меморандума", - прежде всего сказал он.

"Меморандум — это не более чем предварительное согласие по будущим направлениям и тематике переговоров. Но и этот документ важен, поскольку заключить можно лишь исходя из общего желания противоборствующих сторон привести к концу их противостояние. Нежелание воевать – единственное, что сегодня объединяет стороны и способствует продвижению диалога. При этом, если подходить с точки зрения фактуры интересов и Ирана, и Администрации Трампа, то надо сказать, что даже по этому короткому меморандуму будет очень тяжело достичь согласия. Слишком различаются условия и требования друг к другу Администрации Трампа и руководства Исламской Республики", - продолжил Владимир Сажин.

"Было бы очень желательно, если бы представители Трампа и представители руководства Ирана каким-то образом пришли к общему знаменателю, но сомнительно, чтобы это стало сейчас возможным. На днях Дональд Трамп удивлялся, почему Иран до сих пор не капитулировал. В то же время из Ирана идут заявления о том, что армия готова противодействовать всем акциям США в регионе. Исходя из той информации, которая нам известна – а я подозреваю, что известно нам очень мало – можно сделать вывод, что ситуация настолько запутанная, что выводить прогнозы из риторики Вашингтона и Тегерана нереалистично", - предупредил востоковед.

"Следует ждать практических шагов как с одной, так и с другой стороны, чтобы перспективы прекращения конфликта прояснились. Ситуацию осложняет раскол иранских элит: одна властная группа выступает за переговоры, другая – за войну до победного конца. Слишком все запутано и слишком много подводных течений и неизвестных акций с обеих сторон. К примеру, вполне можно допустить, что Иран в определенных временных пределах откажется от контроля над Ормузским проливом. Это ведь нарушение международного права в области судоходства, и ряд властных групп в Иране, выступающих против усиления напряженности, говорят, что блокаду Ормузского пролива надо заканчивать и выпускать все суда из Персидского залива", - сообщил он.

"В Иране сейчас даже нет ясности, кто в конечном счете управляет страной. Есть данные, что группа генералов Корпуса стражей Исламской революции оттеснили все гражданские институты и руководят государством от лица верховного лидера Моджтабы Хаменеи, о котором до сих пор неизвестно, жив ли он и в каком состоянии находится. Говорить о будущем Исламской Республики и ситуации вокруг Ирана – дело безнадежное, пока внутриполитическая ситуация в Иране не стабилизировалась. Также надо ждать разрешения серьезных проблем, которые существуют между Ираном и США", - заключил Владимир Сажин.