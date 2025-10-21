Вестник Кавказа

Где создавались хиты Магомаева? Москва и кавказцы. Гия Саралидзе о студии «Мелодия»

«Москва и кавказцы» — новый проект Гии Саралидзе, посвященный любопытным фактам, историческим анекдотам и просто интересным событиям, связанными с жизнью кавказцев в Москве.

Что общего у самого английского места Москвы, студии грамзаписи «Мелодия» и зарубежными наградами Муслима Магомаева — рассказал Гия Саралидзе. 
 
Предыдущие выпуски о Муслиме Магомаеве 
Часть 1 - https://vestikavkaza.ru/video/muslim-magomaev-moskva-i-kavkazcy-gia-saralidze-o-velikom-azerbajdzance.html
Часть 2 - https://vestikavkaza.ru/video/muslim-magomaev-i-arno-babadzanan-moskva-i-kavkazcy-gia-saralidze-o-genialnom-tandeme.html

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
480 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.