Где создавались хиты Магомаева? Москва и кавказцы. Гия Саралидзе о студии «Мелодия»

«Москва и кавказцы» — новый проект Гии Саралидзе, посвященный любопытным фактам, историческим анекдотам и просто интересным событиям, связанными с жизнью кавказцев в Москве.
Что общего у самого английского места Москвы, студии грамзаписи «Мелодия» и зарубежными наградами Муслима Магомаева — рассказал Гия Саралидзе.
Предыдущие выпуски о Муслиме Магомаеве
Часть 1 - https://vestikavkaza.ru/video/muslim-magomaev-moskva-i-kavkazcy-gia-saralidze-o-velikom-azerbajdzance.html
Часть 2 - https://vestikavkaza.ru/video/muslim-magomaev-i-arno-babadzanan-moskva-i-kavkazcy-gia-saralidze-o-genialnom-tandeme.html