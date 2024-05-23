Жителя Минвод похитили его собственные родственники

Необычное преступление было совершено в Минводах, о нем рассказали в СУ СКР по Ставрополью.
По данным ведомства, четыре человека вступили в сговор и похитили пятого, исходя из корыстных побуждений. Кроме того, потерпевший был ограблен.
Обе стороны – родственники. Конфликт между ними вспыхнул из-за раздела имущества. В итоге он получил силовое решение.
В феврале жительница Минвод, два ее сына и брат встретили ее бывшего мужа у работы. Они принудили его сесть в автомобиль, но увезли его недалеко, на соседнюю улицу. Там подозреваемые потребовали, чтобы мужчина не совершал начатую сделку по продаже дома. Кроме того, женщина отняла у экс-супруга сумку и забрала из нее 530 тыс рублей.
Потерпевший обратился к правоохранителям. Сейчас все четверо участников похищения задержаны, они взяты под арест.