Жителя Минвод похитили его собственные родственники

Похищение человека расследуют полицейские в Минводах. Из-за конфликта на почве раздела имущества преступление против экс-супруга организовала жительница города, она сделала соучастниками своих родственников.

Необычное преступление было совершено в Минводах, о нем рассказали в СУ СКР по Ставрополью.

По данным ведомства, четыре человека вступили в сговор и похитили пятого, исходя из корыстных побуждений. Кроме того, потерпевший был ограблен.

Обе стороны – родственники. Конфликт между ними вспыхнул из-за раздела имущества. В итоге он получил силовое решение.

В феврале жительница Минвод, два ее сына и брат встретили ее бывшего мужа у работы. Они принудили его сесть в автомобиль, но увезли его недалеко, на соседнюю улицу. Там подозреваемые потребовали, чтобы мужчина не совершал начатую сделку по продаже дома. Кроме того, женщина отняла у экс-супруга сумку и забрала из нее 530 тыс рублей.

Потерпевший обратился к правоохранителям. Сейчас все четверо участников похищения задержаны, они взяты под арест.