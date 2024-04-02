Вестник Кавказа

Житель Дагестана идет под суд за реабилитацию нацизма

Житель Дагестана идет под суд за реабилитацию нацизма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель дагестанского села ответит в суде за оправдание нацизма. 24-й летний мужчина в 2023 году через интернет публично одобрил деяния преступников.

Жителя дагестанского села Джепель Магарамкентского района будут судить за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 24-летний мужчина в октябре 2023 года через интернет публично одобрил преступления нацистов, установленные приговором Международного военного трибунала. Таким образом, дагестанец оправдывал фашистскую идеологию.

Отмечается, что достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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