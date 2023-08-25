Возле городского пруда в Назрани произошла массовая гибель птиц

Специалисты выясняют причину массовой гибели голубей в Назрани. Мертвые птицы были обнаружены около городского пруда.
В Назрани зафиксирована массовая гибель голубей рядом с городским прудом. Об этом сообщили в ветеринарном управлении Ингушетии.
По факту случившегося начата проверка.
"По факту гибели голубей возле городского пруда в городе Назрань специалисты государственной ветеринарной службы выехали и произвели отбор проб павших птиц"
– пресс-служба ветуправления республики
Там отметили, что для того, чтобы выяснить причину гибели птиц, будут проведены лабораторные исследования. На это понадобится около трех дней.