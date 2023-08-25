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Возле городского пруда в Назрани произошла массовая гибель птиц

Возле городского пруда в Назрани произошла массовая гибель птиц
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Специалисты выясняют причину массовой гибели голубей в Назрани. Мертвые птицы были обнаружены около городского пруда.

В Назрани зафиксирована массовая гибель голубей рядом с городским прудом. Об этом сообщили в ветеринарном управлении Ингушетии.

По факту случившегося начата проверка.

"По факту гибели голубей возле городского пруда в городе Назрань специалисты государственной ветеринарной службы выехали и произвели отбор проб павших птиц"

– пресс-служба ветуправления республики

Там отметили, что для того, чтобы выяснить причину гибели птиц, будут проведены лабораторные исследования. На это понадобится около трех дней.

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