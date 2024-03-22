Водителя катера приговорили к длительному заключению в Батуми

Мужчина проведет более 15 лет в тюрьме за попытку умышленного убийства. В результате его действий погиб подросток.

В Батуми вынесли приговор в отношении мужчины, подозреваемого в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего. Об этом пишут грузинские СМИ.

Случай произошел у берегов Батуми в Черном море в июле 2023 года.

Было установлено, что обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан. Мужчина решил прокатить четырех несовершеннолетних, но не выяснил у подростков, умеют ли они плавать. Кроме того, он не предоставил ребятам спасательные жилеты, а у одного из них вообще забрал его перед началом поездки.

Обвиняемый заплыл за буйки и скинул всех несовершеннолетних в море. Трое из них смогли сами добраться до берега, а еще один пропал без вести. Его тело было найдено через несколько дней после случившегося.

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет тюрьмы.