Вестник Кавказа

ЧП в школах Грузии: эвакуация в Кобулети, в Тбилиси распылили баллончик

ЧП в школах Грузии: эвакуация в Кобулети, в Тбилиси распылили баллончик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эвакуация одновременно пяти школ прошла сегодня в Грузии из-за террористической угрозы. В Тбилиси школьник сорвал уроки, распылив перцовый баллончик.

Грузинские школы сегодня переживают потрясения, о них сообщают СМИ.

В поселке Кобулети на берегу Черного моря (Аджария) сразу в пяти школах пришлось прервать учебный процесс и провести эвакуацию. Предварительно причиной стала информация о возможном нападении на школы, которая была опубликована в соцсетях. Ее заметили сами школьники и передали руководству учебных заведений, которое и приняло решение об эвакуации, сообщает "Формула".

Кроме того, в Тбилиси юноша, учащийся в одной из школ Надзаладевского района, распылил перцовый баллончик. На место событий прибыли правоохранители и скорая, передает телеканал "Мтавари".

Некоторые дети были отвезены в больницу, остальным врачи помогли на месте.

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