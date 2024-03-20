Во Владикавказе заработал центр развития осетинского языка

С столице Северной Осетии заработал центр развития осетинского языка. Специалисты центра будут работать над созданием новых учебных программ для школ и детских садов.

Во Владикавказе стартовал центр развития осетинского языка, задачей которого является создание новых учебных программ для школ и детских садов. Это значимое событие для республики и всех, кто ценит и хочет сохранить уникальность и красоту осетинского языка.

"Центр развития осетинского языка начал свою работу во Владикавказе. Поручил в прошлом году министерству образования организовать работу образовательной площадки. Команда специалистов работает над новым поколением учебных программ, учебников и методических пособий. Сейчас научные сотрудники занимаются созданием учебников осетинского языка и литературы в электронном формате - это позволит нам включить книги в федеральный перечень учебников"

– глава региона Сергей Меняйло.

Цель создания центра развития осетинского языка

По словам регионального лидера, главная цель центра - сохранение, развитие и популяризация осетинского языка среди молодого поколения. Создание новых учебных программ поможет не только сохранить богатое культурное наследие, но и обеспечить осетинским детям возможность изучать родной язык на более современном уровне.

Также он отметил, что Центр развития осетинского языка занимается разработкой учебных материалов, методик преподавания и программ для школ и детских садов. Основная функция центра - обеспечить доступность и качество обучения осетинскому языку для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня знаний.