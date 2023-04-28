В Стамбуле стартовал седьмой фестиваль TEKNOFEST

Опубликовано: 20:52, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле сегодня в седьмой раз открыл свои двери для любителей науки и технологий фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST.

В турецком Стамбуле сегодня прошла торжественная церемония открытия ежегодного фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST - это площадка, где реализуются проекты тех, кто делает заявку на лучшее.

Ежегодная организация и расширение масштабов фестиваля – это не выбор, а необходимость для Турции, подчеркнул на церемонии в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, отложенной накануне из-за проливного дождя, технический директор компании Baykar Teknoloji, председатель правления совета TEKNOFEST Сельчук Байрактар, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Технологические разработки приобретают смысл только, когда приносят пользу человечеству. Верю, что на TEKNOFEST будут выявлены молодые таланты, предлагающие технологические решения для предотвращения землетрясений и других стихийных бедствий, и наше будущее станет более безопасным",

- подчеркнул Байрактар.

За семь лет своего существования TEKNOFEST стал "тихой революцией", которая началась в сознании людей долгие годы назад, подчеркнул Байрактар, отметив, что к фестивалю очень вырос интерес турецкой молодежи.

Также в церемонии открытия фестиваля также принял участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и многие приглашенные.

Напомним, фестиваль авиации, космонавтики и технологий проводится на ежегодной основе с 2018 года, его активно поддерживают компании и организации, работающие на технологическое развитие страны.